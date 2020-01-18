Pasin mührü ile bir Selçuklu beldesi; Pasinler - Son Dakika

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile başlayan yenilenme ve ilçe tarihinin önemli bir parçası olan Selçuklu ile bütünleşme hareketi tüm hızıyla devam ediyor.



İlçe belediyesi için Selçuklu motiflerinden esinlenilerek oluşturulan ve "Pasin Mührü" olarak adlandırılan yeni amblemli bayrak göndere çekildi. Selçuklu sancağı Pasin Mührü ile ilçede bir kere daha dalgalanmaya başladı.



Anadolu kapılarının ilk defa Türklere açıldığı 1048 Pasinler Meydan Muharebesi ve kalesiyle bir Selçuklu beldesi olan Pasinler'de; yakın zamanda Selçuklu Hükümdarı 2. Alaaddin Keykubat'ın sandukasının bulunması bu özel bağı bir kere daha gündeme getirdi.



Pasin Mührü ile sancağını yenileyen ilçe belediyesi "Pasinler, bir Selçuklu beldesi" sloganıyla tarihi ile yeniden imar olan bir ilçe oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla; Selçuklu Hükümdarı 2. Alaaddin Keykubat'ın meftun olduğu alanda külliye inşasından, bin bir derde deva kaplıcalarında Selçuklu konseptinin kullanılmasına; ilçede gerçekleştirilecek projelerde Selçuklu mimarisinin ön plana çıkarılmasından; sosyal belediyecilik anlayışının Selçuklu bilinci ile yerine getirilmesine kadar birçok projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.



Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Pasinler, kelimenin tam anlamıyla bir Selçuklu beldesidir. Anadolu'nun kapıları ilk defa 1048'de, Pasinler Meydan Muharebesi ile Türklüğe açılmıştır. Bilindiği üzere Selçuklu Hükümdarı 2. Alaaddin Keykubat'ın ilçemizde meftun olduğu ilgili makamlarca ilan edilmiştir. Biz yenilikçi olmayı, ilçemizi tarihi ile beraber şaha kaldırmayı düstur edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve başladığımız ilk gün itibariyle değişim, gelişim ve dönüşüm seferberliği başlattık. Bunun en temel nişanesi olan ve kurumsal kimliğimizi oluşturan Pasin Mührü ismini verdiğimiz, yeni amblemimizin yer aldığı bayrağımızı göndere çektik. Selçuklu ile bu kadar özdeşleşmiş bu coğrafyada "Pasinler, bir Selçuklu beldesi" sloganımızla ilçemizi modern bir Selçuklu beldesi olarak imar edeceğiz. Merhum Selçuklu Hükümdarı 2. Alaaddin Keykubat için valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile beraber külliye yapılması amacıyla gerekli adımları atmaya başladık. Bu bana göre ilçemizde var olan tarihi zenginliklerimize zenginlik katacaktır. Peki Pasin Mührü nedir, ne anlatmaktadır. Pasin Mührü oluşturulurken sade, tarihi ve kültürel ögeler içeren bir amblem istedik. Amblemimiz dış turkuaz çerçeve Selçuklu motif ve simgeleri baz alınarak çizilmiştir ve ilçemizin tarihi - kültürel yapısı ortaya koyulmuştur. Bu motifler, iç içe iki katmanda çoğaltılmış, görsel bir bütünlük, estetik bir ahenk yakalanmıştır. Kullanılan Çift Başlı Kartal, Bereket, Eli Belinde ve Koçboyunuzu motifleri; ilçemizin tarihini, kültürel yapısını, ekonomik yapısını ifade etmektedir. Ayrıca gönül belediyeciliği anlayışımızı ve sürekli gelişim - dönüşüm içerisinde olduğumuzu sembolize etmektedir. Selçuklu'nun ve Türklüğün yegane sembollerinden olan çift başlı kartal figüründe; kartallar birbirine bakmaktadır. Burada Selçuklu ile Pasinler'de Türklüğün Anadolu'da doğduğu vurgulanmak istenmiştir. Pasin Mührü'nün dış kısmını oluşturan; Anadolu'da Selçuklu yıldızı, Orta Asya'da Türkistan yıldızı olarak isimlendirilen, İslamiyet'te ise 8 cennet kapısını simgelediğine inanılan 8 köşeli yıldız kullanılmıştır. İç içe geçen iki kareden oluşan Selçuklu yıldızının her bir ucu bir erdemi simgelemektedir. Bunlar sırasıyla; Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine Şükretmektir. Pasin Mührü için seçilen renkler; hoşgörünün, samimiyetin ismini Türklükten alan Turkuaz renk ve Pasin ovasının bereketini temsil eden buğday sarısı rengidir. Pasin Mührünü vurduğumuz tüm yatırımların ilçemize hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyor, bir Selçuklu Beldesi sloganı ile gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizin Selçuklu şuurunu gelecek nesillere aktarabilmemizde vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM