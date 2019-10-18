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Pasinler Atatürk YBO'nun Asker Sevgisi

2 saat önce

Erzurum'un Pasinler İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve okul yönetimi Mehmetçiğe büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Pasinler Atatürk YBO'nun Asker Sevgisi, System.String[]

Erzurum'un Pasinler İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve okul yönetimi Mehmetçiğe büyük sevgi gösterisinde bulundu.


Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir başarıya imza atan Mehmetçiğe sevgi ve desteğini gösteren Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu, takdir topladı.


Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile Atatürk YBO öğrencileri ve okul yönetimi Mehmetçiğe büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.


Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiği ile birlikte büyük bir zafere imza attığını belirten Atatürk YBO Okul müdürü Bayram Kurtgöz, "Barış Pınarı Harekatında başarılı olan Mehmetçiğimizi kutluyor, sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu.


Okul Müdürü Bayram Kurtgöz, Müdür Yardımcıları Fatih Tunç, Yasin Güler'in yanı sıra öğretmenler; İsmet Güneş, Emrah Sayğı, Yusuf Tokatlı, Meryem Çakıcı ve Fatma Fidan ile öğrenciler Mehmetçiğe destek pankartı açarak Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatına destek verdiler.


Duygulandıran Mehmetçiğe destek töreninde Pasinler Atatürk YBO okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler Türk Ordusu için Fetih Duası okuyarak,Türk askerinin başarısı için dua okudular. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Pasinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
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