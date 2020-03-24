Pasinler Belediyesi bozuk yolları onardı - Son Dakika

Erzurum'un Pasinler ilçe belediyesi ilçede bozuk olan cadde ve sokaklarda yolların tadilatını yaptı.



Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Pasinler Belediyesi asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü başta cumhuriyet caddesi olmak üzere grup yollarında asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.



Pasinler Belediyesi ekipleri güzel havaların etkisiyle belirlenen program dahilinde ilçedeki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışması yapıyor. İlçe genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, asfalt yama ekipleri altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor



Asfalt yama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli; "Pasinler Belediyesi olarak bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ediyor. Araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda ilçe merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de yama çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM