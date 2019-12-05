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Pasinler Belediyesi karla mücadele ediyor

6 saat önce

Pasinler Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı.

Pasinler Belediyesi karla mücadele ediyor, System.String[]

Pasinler Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı.


Pasinler Belediyesi, 50 kişiden oluşan iki ekip ile kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında 2 yükleyici kepçe ve 4 kamyon aracından oluşan toplam 6 araçla, yol, kaldırım, cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi.


İlçe halkının mağdur olmaması için belediyenin bütün imkanlarıyla çalıştıklarını belirten Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini, olumsuz hava şartlarından hiç kimsenin mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.


Başkan Dölekli, "Ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Pasinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
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