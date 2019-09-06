Son Dakika Haberleri: Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli'yi onore etti
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Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli'yi onore etti

53 dakika önce

Pasinler Belediye meclisi, Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Serdar Sevimli'nin ismini bir caddeye verdi.

Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli'yi onore etti, System.String[]

Pasinler Belediye meclisi, Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Serdar Sevimli'nin ismini bir caddeye verdi.


Pasinler'de dünyaya gelen Prof.Dr.Serdar Sevimli, akademik eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Her kesim tarafından çok sevilen Prof.Dr.Serdar Sevimli, genç yaşta profesör unvanı aldı. Pasinler Belediyesi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Serdar Seviml'yi unutmadı ve ismini bir caddeye verdi. Pasinler Belediye Meclisi Reşadiye Mahallesi sınırları içerisindeki büyük bir caddenin ismini "Prof.Dr. Serdar Sevimli Caddesi" olarak değiştirdi.


Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Prof.Dr. Serdar Sevimli'nin ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu söyledi. Yediden yetmişe herkesin Prof.Dr. Serdar Sevimli'yi sevdiğini ve takdir ettiğini söyleyen Başkan Dölekli, "İlçemizin bir onuru ve gururudur. Prof.Dr. Serdar Sevimli için ne yapsak azdır. İlçemiz adına bir nebze olsun minnet ve şükran duygularımzı ifade etmek için ismini bir caddeye verdik. Belediye meclis üyelerimiz bu kararı severek aldılar. Tıp alanında gösterdiği başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Serdar Sevimli, Pasinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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