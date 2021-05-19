Pasinler'de 19 Mayıs kutlamalarında çelenk sunumu yapıldı - Son Dakika

Pasinler'de 19 Mayıs kutlamalarında çelenk sunumu yapıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünde çelenk sunma töreni yapıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünde çelenk sunma töreni yapıldı. Pasinler Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk anıtına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi. Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever ve spor mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı. - ERZURUM

Son Dakika

Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı

Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu

Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir

Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi