Son Dakika Haberleri: Pasinler'de Kar Temizleme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Pasinler'de Kar Temizleme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

1 saat önce

Pasinler'de yoğun kar yağışının ardından, ilçe merkezi ve köylerde kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.

Pasinler'de Kar Temizleme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor, System.String[]
Pasinler'de yoğun kar yağışının ardından, ilçe merkezi ve köylerde kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.

Pasinler Belediyesi kar temizleme ekipleri, halkın rahat bir kış dönemi geçirmesi için yoğun çaba harcarken, ekipler 24 saat görev yapıyor. Greyder- kepçe ve kamyonlarla karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Pasinler Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için de yoğun çaba harcıyor. Kar yağmaya başladığı ilk saatlerden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlarında takdirini kazanıyor.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, "Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda hiçbir bahanenin arkasına sığınma lüksümüz yok. Her kar yağışı sonrası tüm imkanlarımızı seferber ederek gece gündüz çalışıyoruz. Köy ve mahallelerimizle birlikte ara sokaklarda ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:00 Kaynak: İHA

Pasinler, Kar, Güncel
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