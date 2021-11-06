Pasinler'de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan Ünsal Bayoğlu, Tuğba Bayoğlu, Nimet Bayoğlu, Hatice Neva Bayoğlu, Hiranur Bayoğlu ve Merve Bayoğlu Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye erlerince sıkıştıkları yerlerden kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Edinilen bilgilere göre; olay Pasinler ilçesi Deneme mevki kavşağında yaşandı. Erzurum istikametinden Pasinler istikametinde seyir halinde olan Ünsal Bayoğlu yönetimindeki 25 LH 392 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

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