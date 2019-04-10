Son Dakika Haberleri: Pasinler'de Polis Haftası Coşkuyla Kutlandı

Pasinler'de Polis Haftası Coşkuyla Kutlandı

56 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pasinler'de Polis Haftası Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl dönümünde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dün öğle namazına müteakip İbrahim Hazretleri Cami'nde aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından bugünde Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir tarafından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı.

Çelenk sunumunun ardından İlçe Kaymakamlığında tebriklerin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir tarafından tebrik ziyaretlerini kabul etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl dönümünde pasta kesimiyle düzenlenen törenler son buldu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:30 Kaynak: İHA
Erzurum, Pasinler, Polis, Güncel
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