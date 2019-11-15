Pasinler'de spor hareketliliği

Pasinler Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünün bir taraftan son aylarda yaptığı spor etkinlikleri ve bir taraftan da spor salonunda yapılan revizyonlarla ilçede spor anlamında bir hareketlilik gözlenmeye başlandı. Sportif olarak yıllardır durgun halde olan ilçede kurumlar arası turnuvalar ve okullar arası turnuvalarla birlikte bir yandan da spor salonundaki tadilatlar ilçe halkının spora ilgisini arttırdı. Bugüne kadar sessiz sedasız tek branş olan güreş branşında sessiz sedasız faaliyet gösteren ilçe spor müdürlüğü şimdi Basketbol, Voleybol, Kick Boks, Karate ve Güreş gibi birçok kurs etkinlikleri ve sportif faaliyetler ile göz doldurmaya başladı.



Son zamanlarda hangi kahvehaneye, hangi kuruma ve hangi okula gidilse farklı branşlardaki afişler ve broşürlerle farkındalık oluşturan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün bu faaliyetlerinin devamının getirilmesi beklenmektedir. 29 Ekimde başlayan Kurumlar arası Futbol Turnuvası devam etmekle birlikte şimdi de okullar arası Futsal turnuvası hazırlıklarının yapılması okullarda heyecan yaşattı.



Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda halkın büyük ilgi gösterdiği bu turnuvaların daha geniş bir hedef kitleye hitap edecek şekilde branşların daha arttırılarak devam edeceği belirtildi.



Bununla birlikte ayrıca ilçenin tek sportif faaliyet merkezi olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonu, yapılan tadilat sonrasında gerek hafta sonları ve gerekse hafta içi okul saatleri dışında tıklım tıklım dolması da ilçede spor anlamında bir farkındalık oluştuğunu gösterdi. - ERZURUM