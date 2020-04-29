Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Erzurum istikametinden Ağrı istikametine gitmekte olan Murat Kösedağ yönetimindeki 61 SF 360 plakalı hususi araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan ve araçta sıkışan Murat Kösedağ, Pasinler itfaiye amirliğine bağlı itfaiye timlerinin başarılı çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı.


Yaralanan Murat Kösedağ sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - ERZURUM

Pasinler, Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:38 Kaynak: İHA

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