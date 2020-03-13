Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Erzurum Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Erzurum Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.


Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında bugün saat 11: 00'de Atatürk anıtına Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.


Hükümet konağı önünde çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Pasinler Belediyesine geçilerek, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından tebrikler kabul edildi.


Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl kutlamaları kapsamında Pasinler Belediyesi tarafından Cuma namazı öncesi ilçe merkezinde bulunan bütün camilerde bu topraklar için can vermiş vatan evlatları ve şehitlerimiz için mevlit okutuldu. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Kadir Perçi, Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:13 Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
19:12 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
19:12 Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
19:12 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
19:11 Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:15:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]