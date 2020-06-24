Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı - Son Dakika

Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı

Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı.

Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı


Pasinler Belediyesine ait kaplıca suları Sağlık Bakanlığı TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığına ait laboratuarının yapmış olduğu analizle suyun bir kez daha şifalı olduğunun tespiti yapıldı.


Konuyla ilgili açıklama da bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "İlçemizde tarihi Pasinler Kaplıcalarımızın suyu şifa dağıtmaya devam ediyor. İş başına geldiğimizde ilk öncelikli olarak kaplıcalarımızın restorasyon çalışmaları yaparak, daha iyi hizmet anlayışıyla kaplıcalarımızı yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine açtık. Pasinler kaplıcalarımız bugün daha hijyen ve güler yüzlü hizmetiyle hizmet etmeye ve şifa dağıtmaya devam ediyor" dedi.


Başkan Dölekli, kaplıcalarda yenileme çalışmalarının ardından kaplıcalar bölgesinde de peyzaj çalışması yaptıklarını anımsatarak, "Tarih boyu hizmet eden kaplıcalarımız dün olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerimize hizmet edecek. Sağlık Bakanlığımız tarafından da yapılan analizler sonucunda sularımız adeta kaynağından şifa çıkıyor. Onun içinde şifa arayan insanlarımızın şifa bulması için bizlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.


Başkan Dölekli, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yaklaşık 630 yıllık tarihe sahip olan Büyük Kaplıca Dulkadiroğlu Şah Mehmet Bey ve Küçük Kaplıca ise Dulkadiroğlu Mirza Ali Bey tarafından ilçemizde kaplıca kültürünün gelişmesinde ön ayak olmuş ve ilçemizin termal merkezi olması yolunda büyük katkı sağlamıştır. 630 yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen kaplıca suyumuzun analizi ve kaplıca işletme ruhsatı bugüne kadar alınmamıştır. Göreve geldiğimizde ilçemiz için büyük bir eksiklik olan su analiz raporumuz ve işletme ruhsatımız bizim dönemimizde yapılan başvurumuzla alınmıştır.


Tarihi Pasinler Kaplıcalarımızın suyunu bir kez daha tescillendirmek için Sağlık Bakanlığına yaptırmak için gönderdiğimiz analizlerin sonucunda kaplıcalarımızın şifa kaynağı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda suyun kaynaktan çıkış sıcaklığının 38 derece, toplam mineralisyonunun ise 4583,989 mgm/lt. olan demir 3,02 mgm/lt., kalsiyum 184,47 mgm/lt. ve magnezyum 79,89 mgm/lt. zengin ve tuzlu su sodyum 1184,74mgm/lt., klorürü 1335,49 mgm/lt. özelliğinde olduğu yapılan tetkikler sonucunda ilgililerce tespiti yapılmıştır.


Şifa dağıtan kaplıcalarımız osteoartrit, fibromiyalji sendromu, yumuşak doku zedelenmeleri ve sporcu yaralanmaları gibi kas iskelet sisteminin non-inflamatuar hastalıklarının, güneş banyoları ile birleştirerek banyo uygulamaları şeklinde atopik dermatit gibi kaşıntılı ve psöriasis gibi döküntülü deri hastalıklarının, yüksek tuz içeriği nedeni ile mutlaka gözetim altında ve tuz kısıtlamalı kişilerde kullanımında koşuluyla içme uygulamaları şeklinde mide bağırsak sisteminin foksiyonel rahatsızlıklarının tamamlayıcı tedavisinde kullanılabilirliği yaptırdığımız analizlerde bir kez daha tespit edilmiştir."


Şifa dağıtan Pasinler Kaplıcalarının Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar arasına alınmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Dölekli, kararın ilçeye hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.


Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Adem Demirel Pasinler kaplıcalarının sağlık raporunu Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye takdim etti.


Tarihi Pasinler Kaplıcalarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlandığını belirtildi. - ERZURUM

Sağlık Bakanlığı, Pasinler, Kaplıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı - Son Dakika

Son Dakika

17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazanmış 17:31 Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:34:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]