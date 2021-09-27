Pasinler Kaymakamı Zeyrek göreve başladı - Son Dakika

Pasinler Kaymakamı Zeyrek göreve başladı

Erzurum Pasinler Kaymakamlığına atanan Emre Zeyrek, göreve başladı.

Erzurum Pasinler Kaymakamlığına atanan Emre Zeyrek, göreve başladı. Bütün kurumlardan brifing alan kaymakam Zeyrek, vatandaşın mağdur olmaması için bütün kurumların üzerine düşen görevleri titizlikle yapmaları talimatını verdi. Özelikle salgın döneminde eğitimin aksamaması için tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirten kaymakam Zeyrek, "Hep birlikte Pasinler için elimizden gelen destek ve çalışmaları yapacağız" dedi. - ERZURUM

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