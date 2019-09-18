Pasinler savaşının 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

ERZURUM - Anadolu'nun fethinin baş zaferlerinden olan 1048 Pasinler Zaferinin 971. yıl dönümü bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken temsili Pasinler Savaşı canlandırması gerçeği aratmadı.

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan 1048 Pasinler Savaşını Büyük Selçuklu Devleti kazanmış ve Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişti.

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü kutlamaları Pasinler ilçesinde gerçekleşti. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde Cirit, Kökbörü, Türk oyunları, Atlı akrobasi ve Pasinler Savaşının canlandırılması yapıldı.

Cirit gösterisi sırasında attan düşerek yaralanan biniciler ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenlenen etkinliklerde konuşan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, " Türklerin Anadolu'ya girişinde en önemli dönüm noktalarından biri olan Pasinler Savaşı hakkında elde maalesef yeterli bilgi yoktur bu sebepledir ki bugüne kadar bu şanlı destanın kıymeti yeterince anlaşılamamıştır. Biz bu yıl Valiliğimiz ve Büyükşehir belediyemizle müşterek olarak bu şanlı zaferi hakkıyla yad etmeyi hedefliyoruz. Pasinler tam anlamıyla bir Selçuklu beldesidir ve gerek Pasinler Zaferi ile gerekse Büyük Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın beldemizde meftun olmasının kanıtlanması ile bu gerçek bir kere daha gün ışığına çıkmıştır. Selçuklu dönemi üzerinde çalışan araştırmacılar genellikle dönemin Bizans iç sorunları ve Malazgirt üzerine yoğunlaşır, ondan önceki süreci ise üstün körü geçerler. Elbette ki Malazgirt Zaferi son derece önemlidir, Ancak Malazgirt'e giden yol Pasinler Zaferi ile açılmıştır. Selçuklu tarihine dikkatli şekilde bakıldığında Anadolu Topraklarının Malazgirt Savaşı öncesinde de Selçukluların düzenli akınlarının hedefinde olduğu görülecektir. Müslüman Türklerin Anadolu'ya gelişleri 10. Asrın sonlarına doğru başlamış ve giderek yoğunlaşmıştır. Önden gelen Türk akıncıları ardından gelen Selçukluların bölgeyi tanımalarını ve ilerlemelerini kolaylaştırmışlardır. 10. Asrın sonlarına doğru Anadolu'ya gelen Oğuz Abdal, Yağan Baba, Horasan Baba gibi manevi şahsiyetler Anadolu'nun Türk yurdu olmasında önemli hizmetler vermişlerdir" dedi.

Pasinler Savaşının 971. yıl dönümü etkinliklerine Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pasinler Savaşının 971 yıl dönümü bu yıl çeşitli etkinlikleri akşam saatlerinde yapılacak olan konser programıyla sona erecek.