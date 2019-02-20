Son Dakika Haberleri: Pasinler Tso'dan Bir İlk Daha

Pasinler Tso'dan Bir İlk Daha

31 dakika önce

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Pasinler'de yapıldı.

Pasinler Tso'dan Bir İlk Daha, System.String[]
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Pasinler'de yapıldı. Uluslararası Alım Satım ve Ulus İçinde Motorlu Taşıt Alım ve Satımı için gerekli olan yetki belgesi sınavına ilk etapta 13 kişi girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri(MEYBEM) ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan protokol ile Mesleki Yeterlilik Sınavları yapılmaya başlandı. Uluslararası Alım Satım ve Ulus İçinde Motorlu Taşıt Alım ve Satımı Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı başarı ile gerçekleştirildi. Pasinler ESMEK'te yapılan sınav uluslararası yeterliliklere göre teorik ve performansa dayalı olarak yapıldı. 13 kişinin girdiği sınav sonunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi ve kimliği verilecek.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, 33 meslek dalında zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin ilçede de verilmeye başlandığını söyledi.

İlk olarak Uluslararası Alım Satım ve Ulus İçinde Motorlu Taşıt Alım ve Satımı Mesleki Yetki Belgesi sınavı düzenlediklerini belirten Başkan Taşbaşı," İlçe halkımızı mesleki sınavlar hakkında bilgilendiriyoruz. İhtiyaç duyulan tüm meslek dallarında kurs açarak sınav düzenleyeceğiz" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Türkiye, Ulus, Pasinler, Yaşam
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