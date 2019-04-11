Pasinler Tso'dan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri münasebetiyle Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'i ziyaret etti.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri münasebetiyle Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'i ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, Pasinler'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası da bu etkinlikler çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ve Oda personelinden oluşan heyet, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, ilçe halkının emniyet mensuplarına gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak, giden Türk polisinin, bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edeceğini söyleyen Emniyet Müdürü Bozdemir, Başkan Aydın ve heyetine teşekkür etti.



Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı da, 174 yıldır aşkla, şevkle ve cesaretle Türk Polisi'nin her yerde şanlı bayrağımızı dalgalandırdığı söyledi.



Polis teşkilatının halkın huzur ve güveni için gece gündüz görev yaptığını belirten Başkan Aydın, "Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ziyarete Başkan Aydın'ın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mennan Deveci, Genel Sekreter Halime Göşker, Sicil Müdürü Kadir Altınay, Proje Danışmanı Zeynep Gülbeyen de hazır bulundu. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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