Pasinler Tso'dan "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO), İŞKUR ve SGK Erzurum İl Müdürlüğü tarafından "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO), İŞKUR ve SGK Erzurum İl Müdürlüğü tarafından "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programına yönelik bilgilendirme toplantısı Pasinler'de yapıldı.



Toplantıya Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Abdülkadir Mutlu, Erzurum Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Pasinler SGK İlçe Müdürü Nihat Köksal, Pasinler Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, Pasinler TSO Genel Sekreteri Halime Göşker ve iş adamları katıldı.



Pasinler Kültür Evi'nde yapılan toplantıda açılış konuşmasını Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı yaptı. Türkiye'nin güçlü ve gelecek vadeden bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Aydın Taşbaşı, "Yatırım planlamalarını iyi yapmamız lazım. Sulanabilir tarım arazilerimizde ekonomik değeri yüksek sınai bitkiler üreterek tarıma dayalı sanayimizi geliştirebiliriz. Özellikle kadın çalışanlarımız için kreş ve servis imkanlarının artması, yeni üretim ve yeni yatırımlar inşallah yeni istihdamlara yol açacak. Cumhurbaşkanımızın hassasiyet gösterdiği Milli Seferberlik Ruhu içerisinde inşallah istihdam her geçen gün artacak. Ülkemizi çok güzel günler bekliyor, herkesin bu şekilde iyimser olması bekliyorum. Hep birlikte daha çok çalışarak, gençlere istihdam alanları oluşturarak ülkemizi daha güçlü bir hale getireceğiz. Ben bu kampanyanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ise, Tarihi İpek Yolu'nun önemine değinerek, "Erzurum; Edirne'den Kars'a oradan da İpek Yoluna bağlanan demiryolu koridoru üzerinde bulunuyor, aynı zamanda bölgemiz Türkiye'nin Asya ülkelerine en odak noktasında. Asya'ya yönelen dünyanın yüzünün en merkezindeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.



Toplantıda, Erzurum'daki işyeri ve sigortalı sayıları hakkında da bilgi veren SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, 2018 yılı Ocak ayında, Erzurum'daki 10 bin 302 işyerinde çalışan 90 bin 341 kişiden 38 bin 976'sının teşvikten yararlanarak istihdam edildiğini belirterek, 2019 Ocak ayı itibariyle de 10 bin 101 işyerinde çalışan 93 bin 714 kişiden, 43 bin 986'sının teşvikten yararlanarak istihdam edildiğini açıkladı.



SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Abdülkadir Mutlu, toplantıda istihdam seferberliği kapsamında işverene sağlanan avantajları anlattılar. - ERZURUM

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