Pasinler Tso'dan Süt Üreticilerine Eğitim Verilecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı 6. dönem sonuçları açıklandı. Pasinler
Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) tarafından hazırlanan "Eğitim ile Pasinler'de Soğuk Süt Zincirini Etkinleştiriyoruz" projesi de Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tafarından teknik destek almaya hak kazandı.
2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım- Aralık
dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
Kasım-Aralık dönemine toplam 17 başvuru yapıldığı değerlendirme de sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak 13 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar, başarılı projeler olarak kabul edilirken değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 9 proje listede yer aldı.
Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Eğitim ile Pasinler'de Soğuk Süt Zincirini Etkinleştiriyoruz" projesi de Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek almaya hak kazandı.
Proje, KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen ve Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Taşbaşı tarafından imzalandı. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, proje kapsamında süt üreticilerine hayvan bakımı, süt hijyeni, süt sağımı, süt tankı kullanımı ana konularında eğitim verileceğini söyledi.
Başkan Taşbaşı, "Proje ile ilçemiz ve köylerimizde bulunan süt üreticilerine eğitim vereceğiz. Süt üreticileri bir kooperatif çatısı altında toplamak istiyoruz. Temel ekonomik faaliyetin hayvancılık olduğu ilçemizde üretilen sütün ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz. Süt üreticilerine, sütü işleyen firmalara ve kooperatiflere doğru süt zincirinin oluşturulması için hayvan bakımından sütün işlenme sürecine kadar olan süreçlerin anlatılması soğuk süt zinciri eğitimi verilecek" diye konuştu.
KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen ise, proje tutarının 300 bin lira olduğunu, bu proje sayesinde Pasinler'de daha modern ve hijyenik yapılmasının sağlanacağını kaydetti. - ERZURUM