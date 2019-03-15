Son Dakika Haberleri: Pasinler Tso ve Tanap'tan Ortak Proje

Pasinler Tso ve Tanap'tan Ortak Proje

1 saat önce

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Projesini gerçekleştirdi.

Pasinler Tso ve Tanap'tan Ortak Proje, System.String[]
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Projesini gerçekleştirdi.

TANAP, güzergahı üzerinde yapılan ihtiyaç analizinin sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. TANAP'ın 5,9 milyon lira katkı sağladığı projeyle, boru hattı güzergahında bulunan Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engellinin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi, en az yüzde 15'inin sosyal hizmetlerle erişimi, 5 pilot mekana engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi, engelliler ve işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan tanınması hedefleniyor.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası bu kapsamda Pasinler Kültür Evi'nde "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" konulu bir eğitim semineri verdi.

Engelli Cemal Donat ve Mehmet Kızıltaş tarafından verilen seminere ilçe ve köylerinde bulunan engelli vatandaşlar katıldı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırımlar Programı çerçevesinde İlçede çok önemli bir eğitim semineri düzenlediklerini söyledi. Proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde bulunan engellilerin, sosyal hayata kazandırılması, yeni yaşamlar elde etmesi, aile ve ülke ekonomisine fayda sağlamalarını sağlayacak atılımlar yapacaklarını ifade etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Pasinler, Güncel
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