Pasinler Zaferi kutlamalarında konser coşkusu

Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıldönümünü memleket türküleri süsledi. Sanatçılar Esat Kabaklı ve Ahmet Şafak'ın seslendirdiği birbirinden güzel eserler, 971 yıl öncesine ait zaferin coşkusunu Pasinler ilçesinde bir kez daha yaşattı.



Halk müziğinin sevilen sesi Esat Kabaklı ile Sanatçı Ahmet Şafak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum Valiliği ile birlikte organize ettiği Pasinler Zaferi etkinliklerine renk katarken, kutlamaların yapıldığı Pasinler 1048 Meydanı adeta memleket türküleriyle inledi. Esat Kabaklı ve Ahmet Şafak, konser için Erzurum'un Pasinler ilçesine akın eden vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Pasinlerli vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği parçalara da eşlik etmeyi ihmal etmedi. İki gün gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinliklerde sahne alan sanatçıların muhteşem performansı da dikkat çekti.



Yaklaşık iki saat süren konserlerde hem Kabaklı ve hem de Şafak, millet ve memleket türkülerini Pasinler Zaferi'nin 971. yıldönümü anısına seslendirdi. - ERZURUM