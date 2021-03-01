Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi - Son Dakika

Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi

01.03.2021 19:02
Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kendisine yapılan 'darbe girişimi'nden ülkenin eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ı sorumlu tuttu.

Ordunun istifasını istediği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan darbe girişimiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Başkent Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, "Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan'ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz ancak bu, gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.

"YARI CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İÇİN REFERANDUM YAPACAĞIZ"

Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapılmasını öngören yeni anayasanın veya düzenlemelerin kabul edilmesine yönelik bir referandum yapmayı planlıyoruz. Yeni hükümet sistemi, ülkemizde istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte iç siyasi krizlerin çıkmasının önüne geçecek" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM YAPMAYA HAZIRIZ"

Erken parlamento seçimleri için sandığa gitmeye hazır olduklarını da söyleyen Paşinyan, "Eğer parlamenterler güçler, aralık ayında yaptığımız teklifi kabul ederse erken parlamento seçimleri düzenlemeye hazırız. Size ikinci bir fırsat veriyorum. Seçime gidelim ve halkın kimin istifasını istediğini görelim" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANININ GENELKURMAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAĞINI UMUYORUM"

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayacağını umduğunu belirtti.

Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi

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Son Dakika Dünya Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi - Son Dakika Dünya


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