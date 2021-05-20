Paşinyan, sahada kaybettiklerini kurtarmak peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yakın zamanda yaşanan savaşın etkileri sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ermenistan'ın savaş sonrası sınırlarının içine girdiği iddia edilen Azerbaycan askerleri dikkatleri yine Kafkaslara çekti.

Azerbaycan bu konuda sessizliğini korurken; Rusya'nın arabuluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen müzakereler sonucunda, Azerbaycan'ın varılan anlaşmalara uyması halinde Azerbaycan ile yeni belgeyi imzalayacağını belirten Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, kabine toplantısında konuştu.

"ÖN MUTABAKAT SAĞLANDI, ERMENİSTAN'IN ÇIKARLARINA UYGUN"

Kabine toplantısında yaptığı konuşmada Paşinyan, "Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan arasında üçlü müzakereler devam ediyor. Uluslararası ortaklarla ön mutabakatın sağlandığı kararlarErmenistan'ın yüzde 100 çıkarınadır ve Azerbaycan bu anlaşmaları müzakere ettiğimiz şartlarda yerine getirirse, evet, bu belgeyi imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, belge ile ilgili çalışmaların sürmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamak istemediğini de sözlerine ekledi. Ermenistan'ın kendi çıkarlarına tamı tamına uygun gördüğü ve imzalamak için can attığı kararlar merak ediliyor.