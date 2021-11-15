Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı - Son Dakika

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Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zaferin ardından 30 yıldır işgal ettiği topraklardan atılan ve büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'da sık sık bakanlar değişiyor. Son olarak Başbakan Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ı atadı.

GÖREVDEN ALINMA NEDENİ SINIR BAŞARISIZLIĞI

Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi. Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı" ifadesi kullanıldı.

AZERBAYCAN ASKERLERİ EVLERİNE GİTMELERİNE İZİN VERDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.