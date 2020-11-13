Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşmanın ardından vatandaşlarına hitaben bir mektup yazan Paşinyan, ateşkes metnini neden imzaladığını anlattı.

"BİNLERCE ASKER ESİR DÜŞECEKTİ"

Anlaşma metnini imzalamaması halinde Hankendi'de binlerce Ermeni askerin esir düşeceğini belirten Paşinyan, "Son gün Şuşa'da 50 askerimiz var diye bilgi geldi. Bende kendileri ile görüntülü konuşma talep ettim. Konuşma sırasında askerlerin Hankendi'de olduklarını gördüm" ifadelerini kullandı.

KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEKLER

27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalar son buldu. Azerbaycan, işgal edilen topraklarını bir bir geri almaya başlayınca Ermeniler çareyi teslim olmakta buldu. İmzalanan ateşkese göre Ermenistan'ın işgali altındaki Ağdam ili 20 Kasım'a, Kelbecer 15 Kasım'a, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek.

Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı