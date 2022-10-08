Paskalya Adası'nda çıkan yangınlarda Moai heykelleri zarar gördü - Son Dakika
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Paskalya Adası'nda çıkan yangınlarda Moai heykelleri zarar gördü

08.10.2022 00:18
Paskalya Adası'nda çıkan yangınlarda Moai heykelleri zarar gördü

BUENOS Şili'de, Paskalya Adası'nda çıkan ve 100 hektarlık alanı tahrip eden yangınlar, en az 1500 yıllık oldukları tahmin edilen 100'e yakın Moai heykeline zarar verdi.

BUENOS Şili'de, Paskalya Adası'nda çıkan ve 100 hektarlık alanı tahrip eden yangınlar, en az 1500 yıllık oldukları tahmin edilen 100'e yakın Moai heykeline zarar verdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, hafta başında çıkan ve düne kadar devam eden yangınlar, Rapa Nui yerlilerinin Moai heykellerini yaptığı taş ocağına ulaşarak adada bulunan Rano Raraku yanardağını etkiledi, Ulusal Rapa Nui Parkı'nda 100 hektarlık alanı tahrip etti.

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, yangınlara ilişkin, "Rano Raraku yanardağının taş ocağındaki yangın söndürüldü, ancak insanlığın kültürel mirasına onarılamaz bir zarar verdi." dedi.

Paskalya Adası Belediye Başkanı Pedro Edmunds Paoa da bölgenin zorluğundan dolayı itfaiye ekiplerinin hafta başında çıkan ve düne kadar süren yangınlara makinalarla müdahale edemediğini, taşocağı yakınında bulunan yaklaşık 100 Moai'nin alev, duman ve sudan zarar gördüğünü bildirdi.

Yangınların, bölgede yaşayan hayvancılar tarafından kırsal alan açmak için kasıtlı olarak çıkarıldığından şüphe ediliyor.

Yaklaşık 8 bin nüfuslu Paskalya Adası, Şili'ye 3 bin 500 kilometreden fazla uzaklıkta, Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunuyor.

Adada, Rapa Nui yerlilerinin yaptığı düşünülen en büyüğü 10 metre uzunluğunda ve 82 ton ağırlığında olmak üzere 1000'e yakın Moai insan yüzü heykeli yer alıyor.

Halkın başlıca geçim kaynağı olan turizme Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl boyunca kapalı kalan ada, ağustos ayının başında yeniden ziyaretçilere açılmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Paskalya, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paskalya Adası'nda çıkan yangınlarda Moai heykelleri zarar gördü - Son Dakika

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