Paskalya Bayramı'nı evde tek başına kutladı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu (63), Hristiyanların bugün kutladığı Paskalya Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki ailesinden uzakta evinde tek başına kutladı.

39 yıl önce yaşadığı Mardin'in Derik ilçesinden İstanbul'a göç eden Zekeriya Sabuncu, 7 yıl önce ata mesleği sabun üretimini sürdürmek, yıkılmaya yüz tutmuş bağ ve bahçelerine bakmak için ailesini İstanbul'da bırakıp, memleketi Derik'e döndü. Sabuncu, her sene Paskalya Bayramı'ndan 1 gün önce 370 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne uğrar, çan çalar, mum yakıp dua ettikten sonra İstanbul'daki ailesinin yanına giderek bayramlarını kutlardı.

Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 'nın seyahat kısıtlaması kararıyla Sabuncu ailesinin yanına gidemedi. Kilisede kutlamayı düşündüğü Paskalya Bayramı'nı sokağa çıkma yasağından dolayı evinde tek başına kutladığını anlatan Zekeriya Sabuncu, "Ben tek başıma yaşamaktayım, her sene Paskalya Bayramı'nın bir gün öncesinde kilisemize gider, çanımızı çalıyor, mum yakıp dualar ediyordum ve sonra İstanbul'a ailemin yanına gidip bayramımızı kutluyordum. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle önlem kapsamında seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı oldu. Bu sene kısmet olmadı ailemin yanında bayramı kutlayayım. Tek başıma evimde, çan çalıp, mum yakıp, dualar ederek ve oturup bayramımı kutluyorum. Beni sevenler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yanıma gelemiyorlar ama beni yalnız bırakmayıp telefonlarla bayramımı kutluyorlar" dedi.