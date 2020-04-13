- Paskalya yumurtası sosyal mesafeyi unutturdu - Son Dakika

- Paskalya yumurtası sosyal mesafeyi unutturdu

TEL AVİV - İsrail'de, Paskalya Bayramı için yumurta dağıtımı sırasında Yahudiler, korona ile mücadele kapsamında ilan edilen sosyal mesafe kuralına aldırış etmedi.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayıları hızla artarken, yetkililer sık sık sosyal mesafenin korunması çağrısında bulunuyor. Ancak İsrail'de çekilen görüntüler, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini gözler önüne serdi. Paskalya Bayramı sırasında marketlerde yumurta olmadığı için toptancıdan yumurta alan bir İsrailli, kamyonu aracıyla yumurta dağıtımı gerçekleştirdi. Beit Shemesh kentinde bir İsraillinin yumurta dağıtımı için toplanan Yahudiler, yetkililerin sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Yumurta dağıtımı sırasında kalabalık oluşması nedeniyle sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle kamyon sürücüsüne 140 dolar para cezası verildiği öğrenildi.

İlk vakanın 21 Şubat'ta görüldüğü İsrail'de bugüne kadar 11 bin 235 korona virüs vakası kaydedilirken, 110 kişi de hayatını kaybetti.