Oturduğu paslı demirden düşen şahıs yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde paslı demirin üzerine oturmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Z.A. isimli şahıs, paslı demirlerin üzerine otururken dengesini kaybedip apartman ile duvar arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.