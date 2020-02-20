Paspas sopasıyla silahlı soyguncuyu alt etti - Son Dakika
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Paspas sopasıyla silahlı soyguncuyu alt etti

13 dakika önce

Polonya'da market sahibi kadın, elinde silahla dükkanını soymaya çalışan soyguncuyu paspas sopasıyla alt etti.

Paspas sopasıyla silahlı soyguncuyu alt etti, System.String[]

Polonya'da market sahibi kadın, elinde silahla dükkanını soymaya çalışan soyguncuyu paspas sopasıyla alt etti. Soyguncu olay yerinden kaçarken, kadının paspas sopasıyla soyguncuyu kovma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Polonya'nın kuzeyindeki Pinczyn kasabasında bir market alışılmadık türden bir soygun girişimine sahne oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı dükkanını kapatmaya hazırlanan soyadı açıklanmayan Zofia isimli bir kadın yerleri silmeye başladı. Market sahibi kadın, yerel saatle 22.00'a doğru dükkanın arka kısmını silerken içeri giren müşteri sandığı kişiyle ilgilenmek için dükkanın ön tarafına yöneldi. Ancak bu esnada içeri giren kişinin müşteri değil, eli silahlı, maskeli bir soyguncu olduğunu fark eden kadın o şaşkınlıkla soyguncuya önce kovadaki suyu fırlattı. Silahı kendisine doğrultmuş soyguncunun yaklaştığını gören market sahibi kadın bu kez elindeki paspas sopasıyla soyguncuya vurmaya başladı. Dükkandaki güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği o anlarda soyguncu, kadının paraları vermemesi üzerine kasaya yönelip paraları kendi almak istedi. Ancak soyguncu, market sahibinin sopa darbelerine daha fazla direnemeyip kasanın altından alabildiği 3 paket sigarayla dükkandan kaçtı.


Soyguncunun peşinden dışarı çıkan kadın, yalnızca olay yerinden hızla uzaklaşan bir arabanın lastik seslerini duyabildi. Bu esnada bile elinden paspas sopasını düşürmeyen kadın hemen eşini ve polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerini incelemeye alırken, kaçan soyguncuyu arama çalışmaları ise sürüyor. - VARŞOVA

Polonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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