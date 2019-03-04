Son Dakika Haberleri: Paspas Üstünde Esrar Maddesi Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Paspas Üstünde Esrar Maddesi Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

36 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta esrar maddesi ele geçirdi.

Paspas Üstünde Esrar Maddesi Ele Geçirildi: 2 Gözaltı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İnegöl Jandarma ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Kümeevler mevkiinde devriye gezerken şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada paspas üzerinde 11 gram maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. ve C.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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