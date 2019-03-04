Paspas Üstünde Esrar Maddesi Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
36 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta esrar maddesi ele geçirdi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İnegöl Jandarma
ekipleri, Mahmudiye
Mahallesi Kümeevler mevkiinde devriye gezerken şüpheli bir aracı durdurdu. Araç
içerisinde yapılan aramada paspas üzerinde 11 gram maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. ve C.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:36 Kaynak: İHA
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