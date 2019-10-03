Son Dakika Haberleri: Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler
Son Dakika Güncel Haber

Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler

1 saat önce

Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını her geçen gün artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların "cüzdansız yaşam" beklentisine yanıt veriyor.

Passo'dan

Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını her geçen gün artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların "cüzdansız yaşam" beklentisine yanıt veriyor.


Passo açıklamasına göre, 3 milyon Passo kullanıcısı, futbol karşılaşmalarına rahat ve hızlı bir şekilde giriş yapabilmesinin yanında artık anlaşmalı noktalarda alışveriş de yapabiliyor. Passo kullanıcıları uygulamanın içerisindeki "kolay paketler" ile anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlarken, "N Kolay QR Öde" özelliği ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi ihtiyacı olan miktarda kredi başvurusunu da gerçekleştirebiliyor.


Spor ve eğlence biletlerini de uygulama içerisinden satın alabilen Passolular, Passolig kartlarının vizeleme işlemlerini de basitçe tamamlayabiliyor.


"Passo, tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Passo uygulamasının sadece futbolseverlere değil, 7'den 70'e herkese hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Müşterilerimize bankacılık hizmeti sunmanın ötesinde, mükemmel bir deneyim yaratmayı ve dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Passo mobil uygulamamıza yeni özellikler ekleyerek kullanıcıları pek çok finans ürünüyle kolayca ve hızla buluşturduk. Hayatın her alanına dokunan Passo dünyasını her gün geliştirmeye, kullanıcılarımıza yeni kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz. Sadece futbolseverlere hitap ettiği düşünülse de Passo, tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama."

Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu
Napoli, Genk ile 0-0 berabere kaldı Lise öğrencisini, karnına oturup sigara içerken defalarca kez bıçaklayan caniye 14 yıl hapis verildi Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:27:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]