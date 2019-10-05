Son Dakika Haberleri: Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler
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Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler

19 dakika önce

Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler Üç milyonu aşkın kullanıcısına stadyumların kapısını açan Passo uygulaması yeni özellikleriyle kullanıcılarına;

Passo'dan

Passo'dan "cüzdansız yaşam" için yeni özellikler

Üç milyonu aşkın kullanıcısına stadyumların kapısını açan Passo uygulaması yeni özellikleriyle kullanıcılarına; alışveriş imkanı sunuyor, nakit ihtiyacına yanıt veriyor, anında kredi kullanma kolaylığı tanıyor, QR ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi yapma ve hatta Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ve eğlence biletlerini alma imkanı sağlıyor.


Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını her geçen gün artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların 'cüzdansız yaşam' beklentisine yanıt veriyor. Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir uygulamada sunan Passo; artık kredi ihtiyacından, alışverişe ve hatta para transferine kadar kullanıcılara kolaylık sunuyor.


Üç milyon Passo kullanıcısı, futbol karşılaşmalarına rahat ve hızlı bir şekilde giriş yapabilmesinin yanında artık anlaşmalı noktalarda alışveriş de yapabiliyor. Passo kullanıcıları uygulamanın içerisindeki 'kolay paketler' ile anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlarken N Kolay QR Öde özelliği ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi de ihtiyacı olan miktarda kredi başvurusunu da gerçekleştirebiliyor. Spor ve eğlence biletlerini de uygulama içerisinden satın alabilen Passolular, Passolig kartlarının vizeleme işlemlerini de basitçe tamamlayabiliyor.


Sümer: Tüm ceplerde yer alacak bir uygulama

Passo uygulamasının sadece futbolseverlere değil 7'den 70'e herkese seslendiğini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer;


"Müşterilerimize bankacılık hizmeti sunmanın ötesinde, mükemmel bir deneyim yaratmayı ve dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Passo mobil uygulamamıza yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıları pek çok finans ürünüyle kolayca ve hızla buluşturduk. Hayatın her alanına dokunan Passo dünyasını her gün geliştirmeye, kullanıcılarımıza yeni kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz. Sadece futbolseverlere hitap ettiği düşünülse de Passo tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama" diye konuştu.


Passo Mobil Android – iOS

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
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