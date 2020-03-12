Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek - Son Dakika
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Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

6 saat önce

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek, System.String[]

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.


Passolig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilerek, "Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:31 
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