Pasta Çaldı, İş Yerinin Önünde Oturup Dinlenirken Yakalandı
1 saat önce
KONYA'da yaşayan Haydar Eyisatır (26), camdan kapısını zorla açıp içeri girdiği pastaneden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çaldıktan sonra iş yerine önünde oturup dinlenirken polis tarafından yakalandı.
KONYA'da yaşayan Haydar Eyisatır (26), camdan kapısını zorla açıp içeri girdiği pastaneden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çaldıktan sonra iş yerine önünde oturup dinlenirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve poliste 25 suç kaydı bulunan Eyisatır tutuklanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, salı gecesi Selçuklu
ilçesi Erenköy
Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Haydar Eyisatır, bisikletiyle pastanenin önüne gelip, önce kapı sandığı camı açmaya çalıştı. Daha sonra kapının yerini fark eden Eyisatır, otomatik cam kapıyı eliyle aralamaya çalıştı. Yapamayınca çevresinde bulduğu bir kalasla iki kapı arasını aralamayı denedi. Bu da olmayınca yere oturup, yine eliyle aralamaya çalıştı. Ardından da itekleyerek kapıyı kırdı. İçeriden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çalan Eyisatır, bisikletine binip uzaklaşmak istedi. Ancak biraz ilerleyip, iş yerinin önüne oturup dinlenmeye başladı. İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve poliste farklı suçlardan 25 kaydı bulunan Eyisatır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: DHA
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