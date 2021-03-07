AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor

07.03.2021 11:21

Afyonkarahisar'da yaşayan Emine Çelik, "erkek işi" olarak görülen araç pasta cila, boya koruma işinde çalışarak geçimini sağlıyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan Emine Çelik, "erkek işi" olarak görülen araç pasta cila, boya koruma işinde çalışarak geçimini sağlıyor.

Eşinden 3 yıl önce boşanmasının ardından 3 çocuğuna bakmak için kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ev hanımı Çelik, bir kadın arkadaşıyla otomobil bakımıyla ilgili ticaret yapmaya karar verdi. Çelik, zamanla ortağıyla anlaşamayınca işleri de kötü gitti ve iflas etti.

Otomobillere olan ilgisi nedeniyle bu sektörde çalışma arzusu süren Çelik, araçlara pasta cila ve boya sonrası koruma işinde kendini geliştirerek usta oldu.

Bir işletmede çalışan Emine Çelik'i karşılarında gören erkek ustalara göz aşinalığı olan bazı müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimisinin çaycı kimisinin muhasebeci sandığı Emine Çelik ise işin ehli olan bir kadın.

Çelik, AA muhabirine, eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuna bakabilmek için yaklaşık olarak 3 yıldır bu sektörde çalıştığını söyledi.

"Afyonkarahisar'da bu işte çalışan tek kadınım. Bakmak zorunda olduğum 3 evladım var. İkisi okuyor. Biri de askerden yeni geldi. Allah izin verirse ona da bir iş bulmayı istiyorum." diyen Çelik, bu sektörde çalışan kadının garipsendiğini dile getirdi.

Her şeye rağmen işini severek yaptığını anlatan Emine usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşteriler ilk geldiğinde kadın olduğumu görünce şaşırarak 'Bu işi siz mi yapacaksınız?' diye soruyor. Ben de onlara, 'Yapamayacağımı mı düşünüyorsunuz?' diye sorduğumda 'Hayır o anlamda demiyoruz ama bir kadının yapacağını düşünmüyoruz' diyor. Tabii ki sonucu da görünce çok memnun olarak gidiyorlar. Teşekkür aldığım kişiler oluyor. Müşterilerim, araçlarına bir kadın elinin değdiğini, normal bir temizlikten daha temiz olduğunu, daha titizlik gösterildiğini söylüyor. İş yerinde iç-dış temizliğin ayrıntılarına giriyorum. Detaylı temizlik yapıyorum. Pasta, cila, boya koruma, sıvı kaplamalara katılıyorum. Bu mesleği severek yaptığım için asla zorlanmıyorum."

Araçların ilgi duyduğu bir alan olduğunu kaydeden Çelik, "Elime makineyi alıp aracın başına geçtiğimde tamamen sakin oluyorum. Kafamdaki deli sorular kayboluyor. Çok rahatlamış şekilde işimi yapmış oluyorum. Hayata bakış açım güzel oluyor. Stres atıyorum." dedi.

"Müşteriler Emine hanımı gördüğünde temizlikçi veya çaycı sanıyor"

İşletme sahibi Mehmet Kedici de bu alanda erkekler ne kadar uzmansa Emine ustanın da aynı şekilde işinde profesyonel olduğunu belirtti.

Çelik'in detaylı temizlik, pasta boya koruma, çizik alma işlemlerinde bir erkeğin yapabileceğinden daha üstün işler ortaya koyduğunu vurgulayan Kedici, "Gelen müşteriler ilk etapta Emine hanımı gördüğünde bir temizlikçi veya çaycı sanıyor. Eline makineyi alıp arabaya yasladığında 'Bizim aracımızı bu kadın mı yapacak?' deniliyor. İş bittikten sonra 'Bunu o abla mı yaptı? Bir kadın bu işi nasıl yapabilir?' diyorlar. Afyonkarahisar ve bölgesinde kadın çalıştıran firma olarak tekiz." ifadelerini kullandı.

Müşteri Süleyman Dinler de kentte bu sektörde hiç kadınla karşılaşmadığını kaydetti.

Kadın ustayı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getiren Dinler, "Emine hanımı burada muhasebeye bakan birisi zannettim. İşletmede aracımın hanımefendi tarafından yapılacağı söylendi. Aracımı kontrole getirdiğimde bir kadın elinin araca değdiği belli oldu." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor
AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor
AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor
AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor

Karahisar, Otomobil, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Pasta, cila, boya koruma işi yapan Emine ustayı karşısında görenler şaşırıyor - Son Dakika


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