Pasta kutusunda uyuşturucu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pasta kutusunda uyuşturucu - Son Dakika

Pasta kutusunda uyuşturucu

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Narkotim tarafından arama yapılan iki şüpheliden birinin elindeki pasta kutusundan esrar çıktı.

Pasta kutusunda uyuşturucu, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Narkotim tarafından arama yapılan iki şüpheliden birinin elindeki pasta kutusundan esrar çıktı.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Narkotim ekipleri, yapılan çalışmalar sırasında 2 şüpheli şahsı yakalandı.


Şüpheliler pasta kutusu içine esrar gizlemiş


Bu esnada yakalanan şüphelilerden birinin elinde bulunan pasta kutusu Narkotim'in dikkatini çekti. Ekipler, pasta kutusu incelediğinde ise, gizlenmiş vaziyette 31,62 gram esrar ele geçirdi. Polis, gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlattı.


Öte yandan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
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