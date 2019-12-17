Pasta siparişine yetişemiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pasta siparişine yetişemiyorlar - Son Dakika Ekonomi

Pasta siparişine yetişemiyorlar

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar, el emeği göz nuru hazırladıkları pastaları sosyal medya üzerinden satışa sunarak ek gelir elde ediyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar, el emeği göz nuru hazırladıkları pastaları sosyal medya üzerinden satışa sunarak ek gelir elde ediyor. Kadınlar siparişlere yetişemiyor.


Kozan ilçesine 3 ay önce Çukurova Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar kendileri istihdam oluşturdu. Pastacılık kursunda eğitim gören kadınlar öğrendikleri pasta ve tasarımları sosyal medya üzerinden satışa sundu. Kendilerine ek gelir sağlayan kadınlar kendi sosyal medya kanallarını ve internet ortamından satış portallarını oluşturarak ev ekonomilerine destek sağlıyorlar.


Evde hobi olarak yaptığı pasta ve tasarımları kursta eğitimci olarak 12 kursiyerine aktaran pasta eğitimcisi Öznur Taş, "Evli iki kız annesiyim. Bu işe evde pasta yaparak başladım. Kendimi geliştirdim eğitim aldım. Bu kurs açıldı ve benim gibi ev hanımı olan kadınlar pasta yapmaya başladılar ve sipariş alıyorlar" dedi.


Kursiyerlerden Serap Korkut (47) üniversitede okuyan iki çocuğu olduğunu belirterek, "Bu iş bana bayağı bir katkı sağladı. Bende artık sipariş alıyorum. Şimdilik akraba çevremden sipariş alıyorum" diye konuştu.


Kursiyerlerden Fatma Zehra Asar (22) ise "Bende çok istekliydim. Liseden mezun olduktan sonra gastronomi okumak istedim ama olmadı. Bu kursa katıldım kendimi geliştirdim. Burada hep birlikte yaş pasta, kurabiye, tatlı çeşitleri yapıyoruz. İnstagram üzerinden sipariş alıyoruz" dedi.


Fatma Alkış'da pastacılığa çok istekli olduğunu ifade ederek, "Çırpınıyordum. Kozan'da yoktu. Adana'yı araştırdım çocuklardan dolayı olmadı. Doğum günü konseptleri yapıyorum. Yapmadığım çok fazla ürünü şuan yapıyorum. Çok mutluyum. Kendi paramı çocuklar ile harcamak çok güzel" diye konuştu.


Maide Başak Bozkurt (30) adlı kursiyer de katkı maddesi olmadan anne eli ürünleri satışa sunduklarını anlattı. - ADANA

Çukurova, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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