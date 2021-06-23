Günümüzde kolay pasta tariflerinden, 10 dakikada yapılan pastaya kadar birbirinden farklı ve lezzetli pasta tarifleri bulunuyor. Kimi zaman misafirlerinize, kimi zaman tatlı krizine çare olacak pasta tarifleriyle karşınızdayız. Peki tadına doyum olmayacak pasta tarifleri nelerdir? En kolay pasta tarifleri nelerdir? İşte detaylar...

PASTA TARİFLERİ: 10 DAKİKA PASTASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- 1 pk krem şanti

- 1 pk çikolata kremalı büyük boy bisküvi

- 1 sb süt (süt batırılacak)

- 1.5 sb soğuk süt

- 1 p çikolata sosu

- 2 yk antep fıstığı

- 2 yk badem

Yapılışı;

- Geniş bir kabın içerisine krem şanti, 1.5 su bardağı süt eklenir ve kıvam alana kadar karıştırılır.

- Diğer bir kaseye ayrılan 1 bardaklık süt dökülür ve bisküvilerin iki tarafı süte batırılarak sütü çekmesi sağlanır.

- Süte batırılan bisküvilerin üzerine spatula yardımıyla krem şanti sürülür.

- Bir adet daha bisküvi süte batırılır ve krem şanti sürülen bisküvi ile yapıştırılır.

- Tüm bisküviler aynı şekilde süte batırılır, krem şanti sürülür ve birbirlerine yapıştırılır.

- Bisküviler bittikten sonra çikolata sosu pişmeye bırakılır.

- Birleştirilen sütler servis tabağına ve tamamını kaplayacak şekilde krem şanti sürülür.

- Daha sonra kepçe yardımıyla çikolata sosunu krem şanti ile kaplanan pastaya dökülür.

- Tüm yüzeyi kaplanana kadar işleme devam edilir.

- Pastanın tüm yüzeyi çikolata ile kaplandıktan sonra üzerine antep fıstığı ve badem eklenerek servise hazır hale gelir.

- Afiyet olsun.

PASTA TARİFLERİ :BİSKÜVİLİ RULO PASTA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamuru için;

-1.5 paket rondodan geçirilmiş büsküvi

- 1 sb süt

- 3 yk kakao

- 4 yk tereyağ (eritilmiş)

İç için;

- 1 çay bardağı irmik

- 2.5 sb süt

- 1 çb şeker

- 1 p vanilin

Ganj için;

- 1 sb krema

- 2 yk süt

- 110 g bitter çikolata

Yapılışı;

- Pastanın iç kısmını hazırlamak için irmik, süt ve toz şeker bir tencereye eklenir. Muhallebi kıvamına gelene kadar karışım pişirilir.

- Muhallebi kıvamına gelen harcın üzerine vanilya eklenir ve karıştırmaya devam edilir.

- Sonra elde edilen karışım ocaktan alınarak soğuması beklenir.

- Blendırdan geçirilen bisküviler geniş bir kaba alınır ve üzerine kakao, eritilmiş tereyağ ve süt hamur elde edene kadar yoğurulur.

- Tezgahın üzerine streç film serilir. Üzerine kakaolu hamur dikdörtgen şeklinde yayılır ve streç film üzerine konularak pürüzsüz kıvama gelene kadar merdane yardımıyla şekil verilir.

- Daha sonra üzerindeki streç film çıkarılarak muhallebi eklenir. Kakaolu hamurun üzerine eşit olacak şekilde yayılır. Tekrar üzerine streç film eklenir ve merdane ile yeniden şekil verilir.

- Elde edilen dikdörtgen şeklindeki pastayı rulo şeklinde sarılır.

- Rulo haline getirilen pastanın üzerine streç filmle kapatılır ve en az 4 saat buzdolabında bekletilir.

- Daha sonra ganaj hazırlamaya geçilir. Tencerenin içine krema eklenir ve hafif kaynamaya gelene kadar ocakta tutulur.

- Kaynama noktasına ulaşan krema ocaktan alınır ve doğranan bitter çikolatalar eklenir. Eriyene kadar karıştırılır ve süt ile edilerek yeniden karıştırılır.

-Buzdolabında bekletilen pasta çıkarılır ve üzerine yapılan çikolatalı ganj eklenir.

- 5 dakika bekletildikten sonra yüzeyine çatal ile şekiller verilir.

- Tabağa koyup servis edebilirsiniz.

- Afiyet olsun.

PASTA TARİFLERİ: LİMONLU BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Muhallebi Malzemeleri;

- 5 sb süt

- 2 yk tepeleme nişasta

- 2 yk tepeleme un

- 7 yk toz şeker

- 2 yk hindistan cevizi

- 1 p vanilin

İçi için;

- 17 tane bisküvi

Limon sosu malzemeleri;

- Yarım bardak su

- 1.5 tatlı kaşığı nişasta

- 4 yk toz şeker

- 1 tane yumurta sarısı

- 1 tk tereyağı

- 1 tane limon kabuğu rendesi

- Yarım su bardağı limon suyu ( Toplam iki limona denk gelmektedir)

Yapılışı;

- İlk olarak bir muhallebi ile başlanır. Vanilya ve süt dışında tüm malzemeler bir tencereye alınır.

- Daha sonra süt eklenir ve iyice karıştırılır.

- Tencere ocağa alınır. Karışım muhallebi oluncaya dek iyice karıştırılır.

- Kıvam alan karışım ocaktan alınır ve içerisine tereyağı, vanilya eklenerek karıştırmaya devam edilir.

- Islatılan borcamın içerisine elde edilen muhallebi harcının yarısı dökülür.

- Üzerine bisküvi dizilir ve geriye kalan muhallebi de bisküvilerin üzerine dökülerek spatula yardımıyla düzeltilir.

- Daha sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletilir.

- Dinlenmeye alınan tatlının sosu için tereyağı dışında kalan tüm ürünler bir tencereye alınır. Ocakta kıvam alana kadar karıştırılır.

- 10 dakika kadar pişen ve kaynayan sosun içine tereyağı eklenir.

- Ocağın altı söndürülür.

- Buzdolabından muhallebi çıkarılarak üzerine dökülür.

- Tekrardan buzdolabına alınır ve 2 - 3 saat kadar dinlendirilir.

- Limon dilimleri ile süsledikten sonra servise hazırdır.

- Afiyet olsun.