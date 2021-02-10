Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu

Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu

10.02.2021 10:50

İZMİT'te pasta ustası Hüseyin Demiray (63) aynı zamanda yaşadığı iş yerinde ağabeyi Mustafa Demiray tarafından ölü bulundu.

İZMİT'te pasta ustası Hüseyin Demiray (63) aynı zamanda yaşadığı iş yerinde ağabeyi Mustafa Demiray tarafından ölü bulundu.

Olay, Hacı Hızır Mahallesi Veli Baba Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi ile beraber işlettiği pastanenin önüne gelen Mustafa Demiray, iş yerinin kepenklerinin açılmadığını gördü. Kilidi açarak içeriye giren Mustafa Demiray, kardeşi Hüseyin Demiray'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Demiray'ın öldüğü belirlendi.Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hüseyin Demiray'ın cansız bedeni morga götürüldü. Hüseyin Demiray'ın uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve işlettiği pastanede yaşadığı öğrenildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
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