- Pastacı çırakları Çankaya'da yetişiyor - Son Dakika

- Pastacı çırakları çankaya'da yetişiyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin en popüler kurslarından biri olan "Pastacı Çırağı Kursu", meslek sahibi olma imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin "Pastacı Çırağı Kursu" meslek sahibi imkanı sunuyor. Pandemi dönemi olmasına rağmen ilgi gören kurs sayesinde katılımcılar meslek edinmenin yanı sıra lezzetli pasta üretmenin de keyfini yaşıyor.

120 saat eğitim

Pastacı Çırağı kursu, Zübeyde Hanım Çankaya Evinin tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler 120 saatlik eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya da sahip oluyor.