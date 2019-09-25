Son Dakika Haberleri: Pastacılar yarışıyor
Son Dakika Güncel Haber

Pastacılar yarışıyor

2 saat önce

PASTART İZMİR Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali, üç gün boyunca farklı dallarda yarışacak pasta şeflerini konuk edecek.

Pastacılar yarışıyor, System.String[]

Polen, Vizyon, Vizyon Select, Cyrstal Endüstriyel sponsorluğunda düzenlenecek yarışmalar için Kültürpark'a tam donanımla özel üretim on mutfak kurulacak. Üç gün sürecek Pastacılık Yarışmaları'na Türkiye'nin yanısıra onbir ülkeden jüri ve yarışmacı 40 yabancı şef konuk olacak.

Sıcak Tatlılar, Soğuk Tatlılar, Glasö Kaplama,Şeker Hamuru Kaplama, İzomalt, Hamur İşi, Şekerden Çiçek Aranjmanı, Çikolata, Marzipan, Düğün Pastası, Minyatür Uygulama ve Artistik Çalışma klasmanlarında yarışacak şefler, ustalar ve öğrencilerolarak hünerlerini sergileyecek.

Yarışmaların en dikkat çeken bölümü ise festivalin ikinci günü düzenlenecek ve Reyhan Pastanesi Sponsorluğu'nda gerçekleşecek Uluslararası Pastacılık Kupası olacak. Ülke takımları sıcak, soğuk tatlılar ve kapalı kutu bölümlerinden oluşacak kupa için en yüksek puanı almaya çalışacak.

Festival için İzmir'e gelen yabancı şefler etkinliğin son gününde ise 3 kilometrelik Dünya Rekoru Denemesine Türk şefler ile birlikte katılım sağlayacak.

İzmirlilerin ücretsiz olarak izleyebileceği yarışmalara 150 şef katılıyor.

Kültürpark, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait
Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pastacılar yarışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]