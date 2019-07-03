Son Dakika Haberleri: Pastacılığın Zanaatkar Ruhu, üzerine sohbet
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Pastacılığın Zanaatkar Ruhu, üzerine sohbet

1 saat önce

Mutfakta prestijin ve mükemmelliğin simgesi olan Le Cordon Bleu, ünlü mezunları ve gastronomi tutkunları ile bu yaz da "Le Cordon Bleu Çay Saati Sohbetleri"nde buluşuyor.

Pastacılığın Zanaatkar Ruhu, üzerine sohbet, System.String[]

Le Cordon Bleu Master Şefi Marc Pauquet ve Le Cordon Bleu 2013 "Diplôme de Pâtisserie" mezunu Zeynep Karahan, gastronomi ve mutfak sanatı meraklıları ile "Pastacılığın Zanaatkar Ruhu" üzerine sohbet etti.

Özyeğin Üniversitesi çatısı altında bulunan ve dünyanın en prestijli "Mutfak Sanatları Okulu" kabul edilen Le Cordon Bleu, gastronominin gelişmesinde kaliteli eğitim ve bilimsel yaklaşımın yanı sıra, gerçekleştirdiği etkinliklerle de ilham vermeye devam ediyor. Her ay bir Le Cordon Bleu Eğitmen Şefi ve bir Le Cordon Bleu mezununun ev sahipliğinde düzenlenen Çay Saati Sohbetleri'nin; 2019 yılındaki ilk etkinliği, Le Cordon Bleu mezunu Zeynep Karahan'ın sahibi olduğu "Minval Artisanal Food Creations"da gerçekleşti.

Etkinliğe medyanın gastronomi ve gurme yazarlarının yanı sıra, cemiyet hayatının gastronomi takipçisi olan ünlü isimleri ve sektörün önemli temsilcileri katıldı. Le Cordon Bleu "Diplôme de Pâtisserie" programını birincilikle bitirerek artizan pastacılığa yönelen ve tasarlayıp yarattığı Minval adlı mekanıyla bu minvalde çalışmalarını sürdüren mezun Şef Zeynep Karahan ile Le Cordon Bleu Master Şefi Marc Pauquet'in keyif dolu sohbetinde, Minval'in zanaatkar yaklaşımıyla hazırlanan leziz tatları da deneyimlendi.

Etkinlikte Zeynep Karahan'ın tasarımladığı, hem lezzeti hem de içinde kullanılan sağlıklı ve özel sütü ile "kolostrumlu panna cotta" davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Şef Zeynep Karahan: "Zanaatkar ruhu besleyen en önemli unsur anneanne mutfaklarından gelen deneyimler ve daha o zamanlarda oluşan damak hafızası. Geleneği modern tekniklerle ve iyi bir eğitimle birleştirmek dezanaatkarlığın verimli ve sürdürülebilir olması için muhakkak gerekli. Biz burada hem gelenekten kopmayanhem de çağın tekniklerini ve teknolojisini gözardı etmeyen bir felsefe benimsedik. Bu yolda en büyük kılavuzlarımız ise gıdaya doğaya saygılı üretim mottomuz ve zanaatkarın her aşamada en büyük yardımcıları olan beş duyumuz." dedi.

Le Cordon Bleu Master Şefi Marc Pauquet: "Eğitimlerimizde öğrencilerimize reçete değil teknikleri öğretiyoruz, bu onlara gerçek pastacılığın ruhunu anlayıp, zanaatkar yaklaşımla; farklı ve kaliteli ürünler kullanarak kendilerini ifade etmelerine imkan veriyor. Son dönemde çok tartışılan kruvasan örneğinde olduğu gibi doğru teknikleri doğru malzeme ile kullanmak şart." dedi.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu ise: "Bu sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Çay Saati Sohbetleri etkinliklerimizde yaz boyunca, farklı mezunlarla, nezih mekanlarında izleyicilerle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Bu etkinliklerin Türk Gastronomisinin gelişimi için farkındalık yarattığına inanıyorum. Bugünkü başarılı mezun şeflerimiz, yarının şeflerine ilham vermeye devam edecekler." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:38 Kaynak: Bültenler
Le Cordon Bleu, Zeynep Karahan, Çay, Güncel
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