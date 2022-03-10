PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI - Son Dakika
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PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

10.03.2022 17:02

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ortaokulda pastadan yiyen 16 öğrenci rahatsızlandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ortaokulda pastadan yiyen 16 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Ereğli Kepez İzmirlioğlulları Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okuldan ayrılan öğrenciye yapılan veda partisi için alınan pastadan yiyen öğrenciler rahatsızlandı. Durumu fark eden okul yöneticileri ve öğretmenler, 112 Acili aradı. Okula gelen 4 sağlık ekibi, rahatsızlanan 16 öğrenciyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI
PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI
PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

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Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI - Son Dakika
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