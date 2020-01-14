Pastahane fareleri polisten kaçamadı - Son Dakika
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Pastahane fareleri polisten kaçamadı

52 dakika önce

Bursa'da bir pastahaneye dadanan hırsızlar, dükkandan çıkamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Bursa'da bir pastahaneye dadanan hırsızlar, dükkandan çıkamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastahanenin kapanmasını fırsat bilen 3 çocuk etrafı kolaçan ettikten sonra 2'si, pastahanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girdi. Çocukları gören bir vatandaşın polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören gözcü, içerideki arkadaşlarına haber vermeden olay yerinden kaçtı. Pastahanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark edince içeriyi kontrol etti. Kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu gören ekipler, pastahanenin alt katındaki depoya indi. Soyunma odasında saklanmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların pastahaneye girmeleri, kasadaki paraları almaları ve polis tarafından yakalanmaları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Aynı hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastahaneye girdiğini ifade eden işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda yakalanıp taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler. Ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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