Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı - Son Dakika

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı

Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay. İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir pastahanenin önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi kaldırım üzerinde yürürken şahıslardan biri aniden pastahanenin bahçe duvarının üzerindeki camlara tekme atarak kırdı. İş yeri sahibi sabah olayı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde tekme atarak bir kişinin camları kırdığını tespit etti. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kazımkarabekir, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı - Son Dakika
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