Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı - Son Dakika

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı

Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı

SAMSUN - Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir pastahanenin önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi kaldırım üzerinden yürürken şahıslardan biri aniden pastahanenin bahçe duvarının üzerindeki camlara tekme atarak kırdı. İş yeri sahibi sabah olayı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde tekme atarak bir kişinin kırdığını tespit etti. Olay anbean güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. İşleri sahibi polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:40 Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı 19:59 Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
20:40
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
19:59
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 22:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]