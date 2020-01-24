Pastane imalathanesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pastane imalathanesinde yangın - Son Dakika

Pastane imalathanesinde yangın

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathane bölümünde yangın çıktı.

Pastane imalathanesinde yangın, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathane bölümünde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alışveriş merkezlerinin olduğu caddedeki vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı. - MERSİN

Menderes, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi
7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı İzmir'de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili anne, anneanne ve teyze tutuklandı Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pastane imalathanesinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]