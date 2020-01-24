Pastane imalathanesinde yangın - Son Dakika

Pastane imalathanesinde yangın
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathane bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathane bölümünde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alışveriş merkezlerinin olduğu caddedeki vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı. - MERSİN
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