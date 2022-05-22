Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı - Son Dakika
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Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı

22.05.2022 11:21

Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi güvenlik kamerasına yansıdı Tadına baktığı soğuk baklava az kalsın canından ediyordu Afyonkarahisar'da tadına baktığı soğuk baklavanın üstündeki kakao boğazında kalan ve...

Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı

Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi güvenlik kamerasına yansıdı

Tadına baktığı soğuk baklava az kalsın canından ediyordu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tadına baktığı soğuk baklavanın üstündeki kakao boğazında kalan ve çıkaramayan müşterinin imdadına pastane sahibi yetişti. Dükkan sahibi 'Heimlich' manevrası ile müşterisinin canını kurtararak boğazında kalan kakaoyu çıkarırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Turhan'ın ilçe merkezinde işlettiği pastaneye gelen ve ismi öğrenilemeyen orta yaştaki bir müşteri soğuk baklava sipariş etti. İşyeri sahibi soğuk baklavayı paketlerken müşterisine tadına bakması için bir tane ikram etti. İkramı alan adam baklavayı yerken tatlının üstündeki kakao su boğazında kaldı. Bir anda sağa sola koşturmaya başlayan talihsiz adam ardından dolabı açıp su aldı. Suyu içen adam boğazına takılan kakaoyu çıkaramayınca bu defa dışarı çıkıp kaldırımdaki çöp tenekesine kusmak istedi. Yaşananları bir süre izleyen Turhan ise müşterisinin boğazında kalan kakaoyu çıkaramadığını görünce dışarı çıkıp, müşterisinin beline sarılıp hayat kurtaran 'Heimlich' manevrasını yaptı. Manevra ile talihsiz adam adeta hayata dönerken boğazında kalan kakaoyu çıkarmayı başardı. Adamın boğazına takılan kakaoyu çıkarması ile herkes rahat bir nefes aldı.

Turhan olayın bir gün sonrasında müşterisinin teşekkür etmek için dükkanına geldiğini kaydederek, adamın boğulmaktan son anda kurtardığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı
Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı
Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı
Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı

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Kaynak: İHA

Karahisar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Pastane sahibi müşterisinin canını 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtardı - Son Dakika


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