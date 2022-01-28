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Pastane sahibinin şüpheli ölümü - Son Dakika

Pastane sahibinin şüpheli ölümü

28.01.2022 18:03
Pastane sahibinin şüpheli ölümü

Sinop'ta içtiği kahvesine şeker attıktan sonra 'başının ağrıdığını' söyleyip fenalaşarak Samsun'da hastanede tedavi altına alınan pastane sahibi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinop'ta içtiği kahvesine şeker attıktan sonra 'başının ağrıdığını' söyleyip fenalaşarak Samsun'da hastanede tedavi altına alınan pastane sahibi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Gerze ilçesinde 20 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, pastane sahibi 37 yaşındaki Kadir D. içtiği kahveye şeker attıktan sonra başının ağrıdığını söyleyip bir süre sonda fenalaştı. Yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir D. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede 20 gündür tedavi altında bulunan şahıs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Şahsın ölümü şüpheli bulundu. Kadir D.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Pastane sahibinin şüpheli ölümü
Pastane sahibinin şüpheli ölümü

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Samsun, Gerze, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pastane sahibinin şüpheli ölümü - Son Dakika


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